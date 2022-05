(Adnkronos) - Sheba, marchio di cibo per gatti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della multinazionale Usa Mars, lancia un'importante iniziativa nel campo della sostenibilità. Ogni visualizzazione con pubblicità de “Il Film che cresce i coralli” su YouTube (linkare la frase in giallo a https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nfhq4b4p1I0) genera infatti una donazione a favore di The Nature Conservancy per supportare la ricostruzione dell'ambiente corallifero.