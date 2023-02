(Adnkronos) - "Ci vogliono vedere a terra, ma noi rimaniamo combattivi come sempre". Così i familiari delle vittime di Rigopiano al tribunale di Pescara dopo la lettura della sentenza che ha condannato cinque imputati su trenta. "Nessuno di noi si aspettava questo risultato - dice Mariangela, mamma di Ilaria Di Biase -. Almeno fino all'arrivo di tante forze dell'ordine in aula. Certo non speravamo nell'accoglimento delle richieste della Procura, ma nemmeno questa vergogna. Stamattina a Ilaria ho chiesto 'pensaci tu', ma non è servito. Andiamo comunque avanti, mia figlia è accanto a me, io la sento".