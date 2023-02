(Adnkronos) - Caos in aula nel tribunale di Rigopiano dopo la lettura della sentenza del processo relativo alla strage avvenuta a gennaio 2017, quando una slavina investì un hotel provocando la morte di 29 persone. Nel processo, sono stati assolti i principali imputati. Alla lettura della sentenza, alcuni familiari delle vittime hanno applaudito sarcasticamente il giudice, per poi gridargli contro "ti devi vergognare, è uno schifo, questa non è giustizia". Lacrime e urla in aula, con l'intervento di poliziotti e carabinieri che hanno fatto scudo al giudice.