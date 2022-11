Sen. Pirro: “Ridurre differenze tra regioni e incentivare prevenzione e screening”

(Adnkronos) - Per combattere il tumore al polmone, che ogni anno in Italia miete circa 34.000 vittime società scientifiche, medici, associazioni e istituzioni hanno stretto una vera e propria alleanza e hanno raccolto le richieste per il diritto alla salute dei pazienti con tumore al polmone in un Policy brief. La Senatrice Elisa Pirro, membro 10° Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, si sofferma sulla necessità di abbattere le differenze di erogazione delle prestazioni sanitarie tra una regione e l’altra e sull’importanza delle attività di prevenzione.