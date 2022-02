Sempre più elettrificato il futuro di Suzuki

(Adnkronos) - Per Suzuki l’anno appena passato è stato da record in termini di vetture vendute, Il brand di Hamamatsu è riuscito a raggiungere non un solo record ma ben tre, il Presidente di Suzuki Massimo Nalli ci ha spiegato come è riuscito in quest’impresa particolarmente complessa, “con della gamma Suzuki abbiamo realizzato ben tre record nel 2021, il primo è il record di volumi superando per la prima volta le 41.000 unità vendute, il secondo è il record di quota di mercato che ha toccato la soglia del 2,7% di quota di mercato, che può sembrare poco certamente, più del 97% degli italiani non compra ancora una Suzuki, ma per noi è un grande risultato ed infine il primato in Europa, per Suzuki l’Italia rappresenta il mercato dai maggiori volumi ed è il quinto al mondo. “