Sclerosi Multipla, Per la Giornata Mondiale una mostra e un premio per sensibilizzare sulla patologia

(Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, AISM e FISM hanno voluto mantenere alta l’attenzione su di una malattia cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante, che colpisce circa 140mila persone in Italia. Una serie di iniziative, tra mostre, dibattiti e premi, che sono culminate con l’annuale accensione delle luci rosse sui principali monumenti italiani. Per sensibilizzare la cittadinanza sulla patologia è stata inaugurata in Piazza San Silvestro a Roma e in via Dante a Milano, una mostra dal titolo PortrAIt. Inoltre, la Fondazione FISM di AISM ha assegnato, presso l’Hotel Villa Pamphili a Roma, il Premio Rita Levi Montalcini al ricercatore che si è distinto nell’ultimo anno per gli studi sulla patologia.