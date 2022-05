Sclerosi Multipla: Irpini, “Mostro alle persone cosa significa vivere con patologia per aumentare inclusività”

(Adnkronos) - “Io, in quanto persona affetta da SM, prendo questa lotta con una verve molto personale. Ho aperto il mio profilo su Tik Tok proprio per raccontare le mie giornate e per mostrare a tante persone cosa significa avere la sclerosi multipla e per dimostrare che si può avere una vita normale”. Così la tiktoker affetta da sclerosi multipla, Gloria Irpini, a margine dell’evento organizzato da AISM in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, tenutosi presso la sala della regina alla Camera dei deputati. “Il mio impegno è di aumentare l’informazione e l’inclusività perché mi sono resa conto che questa è un fatto su cui bisogna ancora lavorare tanto”, ha continuato.