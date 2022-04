(Adnkronos) - In occasione del via libera alla rimborsabilità di ofatumumab, primo trattamento ad alta efficacia a domicilio indicato per adulti con sclerosi multipla recidivante remittente, il presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla spiega l’impatto socio-economico della malattia e l’importanza di una terapia personalizzata.