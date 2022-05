Sclerosi Multipla, dalle istituzioni a TikTok: AISM promuove una società più inclusiva nel corso della Giornata Mondiale

(Adnkronos) - Presentata da AISM l’agenda della SM e patologie correlate 2025 che individua le 4 linee di missione per il miglioramento delle condizioni di assistenza, inclusione, partecipazione delle persone affette dalla patologia. L’evento, tenutosi in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla presso la sala della Regina della Camera dei deputati, è stato utile per sensibilizzare la cittadinanza e i media sul tema. Nel corso dell’iniziativa sono state illustrate le proposte frutto della consultazione #1000azionioltrelaSM ed è stata anche condivisa la Carta dei diritti delle persone con Sclerosi multipla e patologie correlate di AISM, sottoscritta da 60mila persone e da numerosi politici presenti all’evento. Per la prima volta, inoltre, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani utenti di TikTok dal titolo ‘L’Apparenza Inganna’. Questa vedrà i Tik Toker scendere in campo in sostegno della lotta alla sclerosi multipla.