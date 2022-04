Scienza & Salute: 'Prima l'uovo o il cioccolato?'

(Adnkronos) - 'Prima l’uovo o il cioccolato?' è il titolo della puntata di Pasqua de 'Il Gusto della Salute', la rubrica online ideata e coordinata da Mauro Minelli immunologo e responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata. "L’uovo è un simbolo benaugurale di remote origini, risalente alla cultura egizia e ancor prima a quella persiana - spiega Minelli - Fu il Cristianesimo, però, a dotare l’uovo di un’aura di sacralità assimilandone forma e sostanza all’idea della rinascita e della stessa resurrezione di Cristo. Come il pulcino schiude l’uovo, rompendo il guscio , così il Cristo rompe la pietra del sepolcro lasciandolo vuoto". Per questo motivo in epoca più recente l’uovo è divenuto il simbolo per eccellenza della Pasqua cristiana.

Dal semplice uovo di gallina si è passati, nel tempo, alle uova di cioccolato e il pulcino che rompe il guscio è stato sostituito dall’attesa sorpresa contenuta all’interno. "Una tradizione che - ricorda Minelli - è affiancata in molte regioni del Sud Italia alla puddhica, il tipico pane pasquale, un impasto dolce, ma anche salato, fatto di elementi poveri provenienti dalla tradizione contadina, che un tempo le ragazze regalavano ai loro fidanzati alla vigilia della Pasqua. La peculiarità di questo prodotto è quella di avere un uovo sodo, ancora col guscio, incastonato al centro della forma di pane".

Ma quali sono le caratteristiche dell’uovo? La biologa nutrizionista Dominga Maio ci ricorda che "l’uovo è un alimento fondamentale per la dieta di tutti, che può essere mangiato anche fino a 4 volte a settimana. Esso è composto da due parti, l’albume e il tuorlo, il primo ricchissimo di proteine e sostanze preziose, il secondo contenente anche grassi. Certo, l’uovo contiene colesterolo ma non è responsabile dell’aumento dei livelli di quest’ultimo perché la lecitina, pure contenuta nell’uovo, favorisce il suo smaltimento direttamente attraverso il fegato".

Il cioccolato ha preso la scena della festa di Pasqua e allora con il direttore di stabilimento dell’azienda dolciaria Maglio, Roberto Marrocco, scopriamo l’intera filiera del cioccolato dalle fave di cacao ai raffinati prodotti che fanno gioire il palato di adulti e bambini. Vincenzo Maglio, general manager di Maglio cioccolato, ricorda "che all’estero è molto apprezzato il colore delle uova e i turisti scelgono il cioccolato in base alla veste grafica e alla composizione. Il dettaglio fa la differenza".