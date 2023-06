Scienza & Salute: 'Il gelso, succulento aperitivo d'estate'

(Adnkronos) - Al gelso, nelle sue varietà bianca e nera, è dedicata la puntata di oggi de il Gusto della Salute, la rubrica online ideata e condotta dall'immunologo Mauro Minelli della Fondazione Medicina Personalizzata, in collaborazione con Adnkronos Salute e Università LUM. "Si tratta di frutti dolci che sormontano alberi maestosi, già noti ai tempi dei romani e apprezzati per le loro qualità benefiche. 'Plinio il Vecchio lo definiva sapientissima arborum, la più saggia fra tutte le piante - ricorda Marco Renna esperto di cultura popolare - perché il gelso attende di scongiurare le ultime gelate prima di emettere le foglie. Originario dell'estremo Oriente, fu Marco Polo di ritorno dal suo lungo viaggio a portare con sé scorte importanti di frutti di gelso che, nel corso del quattordicesimo secolo, si diffuse in tutta Europa".

L'analisi nutrizionale, curata dalla biologa nutrizionista Ilaria Vergallo, evidenzia innanzitutto "il basso potere calorico dei gelsi adatti, dunque, anche alle diete dimagranti. Contengono principalmente acqua e carboidrati, con minime percentuali di proteine e grassi. Alto è l'apporto di fibre - continua - importantissime per le funzioni intestinali. Sul piano nutrizionale, i gelsi possono essere considerati dei perfetti integratori naturali perché contengono ferro, potassio, manganese, magnesio e fosforo, ideali per chi fa sport, specie d'estate quando il sudore è più copioso".

L'impatto clinico del gelso è illustrato da Mauro Minelli che, in apertura, ricorda "il contenuto prezioso di antiossidanti presente nei gelsi, in grado di rallentare i processi di invecchiamento cellulare e così di contrastare gli stati infiammatori e i processi degenerativi organici, con azione anche anti-tumorale - evidenzia Minelli - Decisivo è il ruolo del resveratrolo, sostanza nota per essere presente anche nell'uva, alleata potente della salute cardiovascolare. Degna di nota è anche la presenza di fitoestrogeni che contribuiscono a regimentare i livelli ematici del colesterolo. Importante l'apporto di vitamina C per rafforzare il sistema immunitario e di vitamine del gruppo B, supporti strategici per le complessive funzioni metaboliche del nostro organismo".

"Di contro le more di gelso, per via del loro contenuto zuccherino, dovranno essere assunte con parsimonia dai soggetti diabetici tanto più se già in cura con farmaci ipoglicemizzanti. Inoltre i frutti del gelso possono interferire con l'azione farmacologica di medicamenti diversi, tra cui gli antidepressivi e gli ansiolitici. Il tutto da verificare sempre e comunque con gli indispensabili pareri esperti dei propri medici di fiducia", conclude Minelli.