Sciacca (Generali): "Promuovere arte contemporanea italiana anche all'estero"

(Adnkronos) - "Valore cultura è un progetto lanciato 5 anni con una parola chiave: accessibilità, per coinvolgere tutti in primis i giovani. Palazzo Bonaparte nasce da una partnership con Athemisia che ci permette di scoprire sempre cose nuove. Nel rapporto presentato oggi emerge che noi italiani siamo molto conosciuti nell'arte antica, troppo poco in quella contemporanea. Gli artisti sono concentrati in alcuni musei e non si riesce ad allargare questo giro, ecco che allora la fotografia che emerge con l'auspicio che vogliamo dare è che i giovani vengano promossi ovunque, anche all'estero" commenta Lucia Sciacca, direttore della comunicazione e social Generali.