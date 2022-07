Schiaffini: “FreeStyle Libre 3 è rivoluzione per bambini e adolescenti diabetici”

(Adnkronos) - In occasione della presentazione a Milano del nuovo dispositivo per il monitoraggio in continuo del glucosio di Abbott ‘FreeStyle Libre 3’, Riccardo Schiaffini, diabetologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, illustra i motivi che fanno di FreeStyle Libre 3 una vera rivoluzione per i pazienti pediatrici e per quelli in età adolescenziale.