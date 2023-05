Scegliamo la Vita, Brandi (Pro Vita): "In piazza per dire no alla legge 194"

(Adnkronos) - “Oggi siamo in piazza per ricordare i milioni di bambini soppressi nel grembo delle madri perché bisogna essere chiari: l’aborto è il peggiore degli omicidi perché perpetrato contro l’essere umano più indifeso e cioè il bambino nel grembo. Per questo siamo qui dire no alla legge 194”. Lo ha detto Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, a margine della manifestazione nazionale “Scegliamo la vita”, tenutasi a Roma.