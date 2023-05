Scegliamo la Vita, A Roma in tanti alla manifestazione nazionale per la vita al grido: no all’aborto

(Adnkronos) - Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, che ha portato nelle strade di Roma migliaia di persone, anche per il 2023 si è rinnovato l’appuntamento con la Manifestazione Nazionale per la Vita. Il corteo, partito da Piazza della Repubblica a Roma e conclusosi in Piazza San Giovanni in Laterano, ha visto la partecipazione di oltre 120 realtà attive in Italia, tra cui Pro Vita & Famiglia che ha fin da subito aderito all’evento. Un’iniziativa dal claim “Scegliamo la Vita” che puntava alla tutela della vita in ogni sua fase e condizione, dal concepimento fino alla sua fine naturale perché la civiltà orientata al futuro e al progresso ha a cuore i diritti umani.