Save the Children e Ferrero contro la povertà educativa

(Adnkronos) - È stato presentato il progetto Kinder Joy of moving, il metodo educativo innovativo che favorisce non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei bambini. L'obiettivo è contrastare la povertà educativa passa anche attraverso l’attività motoria, fondamentale per bambine, bambini e ragazzi.