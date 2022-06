(Adnkronos) - Leonardo Santi, vicepresidente di Aiget (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), spiega come gli operatori del settore energetico siano pronti a fare la loro parte in questo momento in cui i prezzi dell'energia hanno raggiunto livelli record. La richiesta, però, è di non andare a colpire gli spazi del libero mercato.