(Adnkronos) - La campagna Open to Meraviglia? "Sono state fatte 256 milioni di visualizzazioni quindi un grande successo". Parola della ministra del Turismo Daniela Santanchè, ospite oggi a Start su Sky TG24. "C’è stato qualche errore? Sicuramente - ha ammesso la ministra - qualche errore c'è stato, ma soltanto chi non fa non sbaglia. Poi anche la polemica sulla venere di Botticelli mi sembra pretestuosa, ma io ringrazio quelli che ci hanno criticato, ringrazio quelli che si sono dimostrati così solerti nel criticare. Comunque li ringrazio, è stato un aiuto, anche la polemica ha aiutato a far sì che questa campagna sia una campagna di successo".