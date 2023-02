(Adnkronos) - L'appello 'Giorgia legalizzala' lanciato dal palco di Sanremo 2023 non sembra sortire effetto. Il messaggio degli Articolo 31, con la collaborazione di Fedez, per ottenere la legalizzazione della cannabis è stato rispedito al mittente, come dimostrano in maniera inequivocabile le dichiarazioni di membri di Fratelli d'Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni. "Non me lo aspettavo, ma va?", dice J-Ax commentando la risposta al suo 'Giorgia legalizzala'. "Vi pensavo così progressisti, pensavo che oggi ci sarebbe stato un coffee shop ovunque. Che sorpresa...", dice il cantante degli Articolo 31 in un video su Instagram.