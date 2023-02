(Adnkronos) - “La gara? Non mi fa paura, sono in gara con me stessa” .Giorgia si concede ai giornalisti al termine della conferenza stampa sanremese in cui ha parlato del suo ritorno in gara al festival dopo 22 anni. “Io ed Elisa siamo emozionatissime per il duetto”, ha rivelato l’artista romana parlando dell’attesissimo duetto con Elisa nella serata delle cover.