(Adnkronos) - Fedez ha raggiunto la moglie Chiara Ferragni nella villa che l’influencer ha affittato per tutta la durata del festival e, nelle stories di Instagram, scherza sulla tensione pre-festival della moglie. "Si sta cagando addosso", dice ironico il rapper, che appare sdraiato sul letto in relax insieme alla Ferragni. "Lui non mi aiuta", risponde lei. La Ferragni sarà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus domani e nella serata finale di sabato 11 febbraio.