Sanremo 2022, Capitano Ultimo: "Un onore partecipare al Festival Canzone Cristiana"

(Adnkronos) - "Per me è un grande onore partecipare al Festival della canzone cristiana di Sanremo. Una iniziativa bellissima che deve proseguire. Sono qui per incoraggiare tutti coloro che hanno voglia di portare la musica cristiana nel mondo. Di far ascoltare il canto dei poveri, il canto delle favelas, dei campi rom, dei disoccupati, degli abusati, degli emarginati, dei discriminati. E' il canto che ci ha insegnato Gesù, è il canto che nasce dal Cantico delle creature. E' un canto di uguaglianza e fratellanza e quindi chi lo pratica deve sentirsi importante, perché è importante". Lo ha detto all'Adnkronos il colonnello Sergio De Caprio, alias 'Capitano Ultimo', che salirà oggi sul Palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, per il secondo appuntamento del Festival della canzone cristiana di Sanremo. (di Silvia Mancinelli)