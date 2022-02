Sanremo 2022, anche Nilufar tra il pubblico emozionato che torna in platea

(Adnkronos) - La fila per entrare è più tortuosa del solito, con i controlli e le mascherine consegnate nel corridoio delimitato dalle transenne, ma il pubblico che si prepara ad entrare all’Ariston per la prima volta dopo la chiusura dovuta alla pandemia, è "emozionato e per niente infastidito dai controlli, anzi giusti e nell'interesse di tutti". Lo dicono all’Adnkronos i tanti "fortunati" che hanno acquistato il biglietto per la prima serata del festival con mesi di anticipo. Tra loro, avvolta in un vestito cipria, anche l’influencer Nilufar Addati, che all’Adnkronos confessa: "Sono emozionantissima, per me è la prima volta a Sanremo. I miei preferiti? Mahmood e Blanco". (dall'inviata Silvia Mancinelli)