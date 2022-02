(Adnkronos) - Alla fine della conferenza stampa di bilancio di un Sanremo 2022 trionfale, Amadeus è andato in chiesa. Il conduttore e direttore artistico del festival si è recato nella parrocchia della marina in piazza Bresca. Raggiunto dalla moglie Giovanna e dal figlio, si è raccolto insieme al parroco, don Fabrizio Gatta, in un momento di preghiera. (di Silvia Mancinelli)