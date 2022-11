Sanità, Galapagos e l’Ambasciata del Belgio e lanciano ‘Bioneers’

(Adnkronos) - Nel corso dell'evento “BioTech Bridge. Tracing new routes for human health”, svoltosi nella residenza dell’ambasciatore del Belgio a Roma, è stato presentato il protocollo d'intesa firmato dall'Ambasciata del Belgio in Italia e Galapagos, azienda biotech belga impegnata nello sviluppo di farmaci innovativi.