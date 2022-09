Sanità, Abbruzzese: “In Place start-up innovativa, strumento ad hoc per età evolutiva”

(Adnkronos) - “In Place riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai bambini direttamente da casa. In Place è una start-up innovativa nata nel marzo del 2021 da un’intuizione avuta dall’altra Co-Founder Marta Di Tella mentre svolgeva la terapia per i bambini. Si è resa conto che non esisteva uno strumento ad hoc per l’eta evolutiva”.