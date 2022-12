Sangiovanni (Boehringer): “Solo uniti si affrontano sfide future”

(Adnkronos) - Morena Sangiovanni, Presidente di Boehringer Ingelheim Italia, in occasione dell’evento istituzionale “Una storia di partenariato italo-tedesca: Boehringer Ingelheim per l’Italia”, tenutosi mercoledì 14 dicembre, presso le Corsie Sistine dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, a Roma, è intervenuta spiegando che si può migliorare il sistema solo mettendo insieme competenze e risorse del pubblico e del privato.