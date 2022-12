(Adnkronos) - ''Non ci devono esser obblighi divieti o multe e io pago il caffè con 1 euro, mi rifiuto di pagare con la carta di credito". Così, ospite dell'assemblea di Confesercenti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini interviene dopo le polemiche sui pagamenti elettronici e il tetto al contante. ''Sono per la libertà - dice Salvini alla platea -, mi hanno attaccato per una settimana perché ritengo che ognuno debba usare il denaro come vuole...''.