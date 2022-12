(Adnkronos) - La news relativa morte di Sinisa Mihajlovic irrompe in conferenza stampa, nella sala polifunzionale del governo, mentre il vicepremier Matteo Salvini sta tenendo una conferenza con il sottosegretario Alfredo Mantovano sulla riforma del codice degli appalti, appena approvato dal Cdm. Mentre Salvini sta parlando, inforca gli occhiali perché raggiunto da un messaggio sul telefono, quindi si interrompe, perde il filo del discorso. Il ministro, legato a Mihajlovic da un rapporto di amicizia e stima personale, balbetta un "perdonatemi" mentre, continuando a guardare il telefonino, visibilmente si commuove: "Perdonatemi, ma ho appena avuto una pessima notizia su... su...", dunque guarda il portavoce del governo e cede la parola, decidendo così di non condividere con i presenti il motivo del suo sconcerto.

Al termine della conferenza stampa, Salvini ricorda l'ex calciatore di Roma, Samp, Lazio e Inter con un post sui canali social: "Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo", scrive postando una foto assieme al campione. "Se ne va un amico - aggiunge - una persona seria, una persona buona e generosa, un combattente che non aveva paura di dire ciò che pensava. Mai. Se ne va un papà, un marito, un nonno, che lascia in eredità un enorme patrimonio di affetto e di amore, a partire dalla sua splendida famiglia e da tutto il popolo dello Sport. Ci mancherai, tanto. Anzi, sarai sempre con noi".