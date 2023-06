Salute, Urso: “Partnership ASD-BSP rende più forte e significativo il sistema della farmaceutica”

(Adnkronos) - "Questo investimento è un importante e significativo segnale di come il sistema produttivo italiano stia crescendo soprattutto nel settore di ricerca innovazione fino ai settori strategici come la farmaceutica. Lo fa con una partnership internazionale che rende più forte e significativo il sistema della farmaceutica e della biomedicina che per noi è uno degli aspetti più importanti del made in Italy. Per questo abbiamo istituito qui il tavolo dell’industria farmaceutica e biomedicale con il ministro Schillaci e questo è un risultato concreto: abbiamo l’obiettivo di mettere ordine sul sistema delle fondazioni con risorse importanti per consentire alle imprese che vogliono investire in Italia di farlo con il supporto pubblico, con una regia chiara che metta insieme università e centri di ricerca, oltre che imprese: questo credo sia un input necessario a realizzare nuovi significativi prodotti nel nostro Paese.” Ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo accordo tra MSD e BSP Pharmaceuticals per la produzione di farmaci oncologici.