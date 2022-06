Salute, torna in presenza a Roma il Congresso Nazionale del Sio sponsorizzato da Amplifon Italia

(Adnkronos) - Il Congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale è arrivato al suo 108º appuntamento. Tenutosi presso il Convention Center La Nuvola di Roma, questo è stato presieduto dal Professor Gaetano Paludetti. L’evento, durato quattro giorni e tornato di nuovo in presenza dopo la parentesi della pandemia, è stata l’occasione per affrontare i temi come l’audiologia, la vestibologia, l’otoneurologia, l’otologia, la foniatria e l’otoneurochirurgia. Il congresso è stato sponsorizzato da Amplifon Italia che ha confermato il suo impegno nel promuovere i principali eventi che danno la possibilità ai professionisti di aggiornarsi e prendere parte a iniziative di rilievo in ambito audiologico e otologico. Un’occasione utile anche per lanciare il progetto di sensibilizzazione sull’ipoacusia che consiste nell’attivazione di una convezione con otorinolaringoiatri e audiologi al fine di incrementare il numero di visite specialistiche a prezzo agevolato per prevenire l’ipoacusia e per aiutare la popolazione più a rischio.