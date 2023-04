Salute, Sebastiani (Sir): "Importare prevenzione per bloccare malattie reumatologiche dai primi sintomi"

(Adnkronos) - "Le malattie reumatologiche sono tante, nella loro classificazione recentemente elaborate dalla società italiana di reumatologia, ne contiamo duecento circa. Le malattie croniche vedono spesso al primo posto le malattie reumatologich, queste a volte arrivano in età adulto-giovanili ma sono dffuse anche tra i bambini. Molto spesso, queste malattie rappresentano la prima causa di invalidità nei paesi occidentali. Come prevenire? Catturando la diagnosi fin dai primi sintomi, in questo caso riusciamo a prevenire la malattia prima che si sviluppi".