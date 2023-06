Salute, Rocca: “Questo investimento è segnale di quanto sia forte la nostra ricerca"

(Adnkronos) - "Sottolineare quanto sia importante questo investimento è dire l’ovvio: è un segnale di quanto sia forte la nostra ricerca e quanto siano forti le nostre imprese. Abbiamo un tesoro su cui non è stato fatto abbastanza e dobbiamo recuperare in termini di accompagnamento e facilitazione rispetto a una burocrazia che troppo spesso rende le cose difficili e chi vuole investire nel Lazio. Serve aumentare la presenza della ricerca della farmaceutica e sostenere quello che c’è già con un’adeguata infrastruttura”. Ha dichiarato Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo accordo tra MSD e BSP Pharmaceuticals per la produzione di farmaci oncologici.