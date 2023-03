Salute: Rizzitano (Aisla Lazio), ‘la nuova sezione mette in rete 600 famiglie con sclerosi laterale amiotrofica’

(Adnkronos) - E’ stata costituita in regione Lazio, dopo due anni di lavoro, la sezione dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla). “Finalmente - afferma Paola Rizzitano, avvocato, neo eletta presidente Aisla Lazio - strutturiamo un presidio territoriale in una regione estremamente complessa, con una ampia diffusione di famiglie Sla e con ampi contesti familiari che affrontano una malattia violenta e che hanno bisogno di stare in rete”.