Salute, presentato report ‘Valorizzazione della rete dei volontari Alleati per la salute’

(Adnkronos) - Si è svolto a Milano presso la sede di Novartis l’evento di presentazione del primo report ‘Valorizzazione della rete dei volontari Alleati per la salute’, che fotografa e mette in luce l’apporto delle associazioni di pazienti alla salute pubblica ed al Paese. Alla stesura del report, ideato da Europa Donna, hanno partecipato anche Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi, mielomi), Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci), Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare) e Uniamo (Federazione italiana malattie rare), in collaborazione con Novartis e grazie al supporto tecnico-metodologico di PwC Italia.