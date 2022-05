Salute: Piovella (Soi), “Prevenzione e cura della vista sin dalla tenera età”

(Adnkronos) - La vista è il bene più prezioso e ne riconosciamo il vero valore solo quando l'abbiamo persa. Ma “prevenzione e cura devono iniziare sin dalla tenera età – raccomanda Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) -. La prima visita oculistica va fatta alla nascita, poi ai 3 anni di età, il primo giorno di scuola, dai 10 ai 15 anni perché questa è l’età dell’insorgenza della miopia, dai 40 ai 60 anni ogni 2 anni e dopo i 60 anni una volta l’anno”. Questo calendario Soi è la “migliore assicurazione per ottenere una vista sempre perfetta per tutta la vita”. Chi ha “subìto degli interventi agli occhi deve fare controlli per tutta la vita”. Con la visita oculistica “facciamo prevenzione, diagnosi, prescrizione della correzione, terapia e vediamo se ci sono altre malattie nascoste” conclude.