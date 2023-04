Salute, Pinotti: “Terapia genica consiste nel veicolare copia sana del Dna nelle cellule”

(Adnkronos) - “La terapia genica applicata all’emofilia consiste nel veicolare all’interno delle cellule del paziente, una copia sana del DNA. Per fare questo c’è bisogno di un cavallo di Troia e cioè di virus che sono vettori che sono in grado addomesticare il virus dell’emofilia”. Così il Direttore del Dipartimento biotecniche dell’Università degli studi di Ferrara, Mirko Pinotti, a margine dell’evento organizzato a Roma da FedEmo per la XIX Giornata Mondiale dell’Emofilia dal titolo Terapia genica e innovazione terapeutica: i nuovi bisogni nell’assistenza MEC.