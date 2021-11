Salute, Petrucci (Umberto I): “Sport migliora positivamente vita pazienti con mieloma multiplo”

“Il mieloma multiplo è una patologia che fino a poco tempo fa non permetteva grandi chance terapeutiche. Le cose sono cambiate oggi, grazie a farmaci che danno sempre meno effetti collaterali. Ora si riesce ad allungare la sopravvivenza dei pazienti, ma bisogna lavorare sul miglioramento della qualità della vita”. Così la Dirigente Medico Azienda Policlinico Umberto I, Maria Teresa Petrucci, a margine dell’evento ‘In buca contro il mieloma’ tenutosi presso il Marco Simone Golf e Country Club . “Uno studio del 2019 ha dimostrato che l’attività fisica impatta positivamente sulla vita dei nostri pazienti perché va a migliorare l’attività muscolare, la funzione cardiovascolare e l’aspetto psicologico. Può sembrare un paradosso dire di far praticare attività fisica per chi ha il mieloma, ma non è così. Fare sport come il golf, quindi, aiuta”, ha concluso.