Salute: Pavone, ‘Esiste rapporto tra lavoro e patologie onco-ematologiche. Serve regolamentazione Ue’

(Adnkronos) - “Il rapporto tra gli ematologi e Ail è fondamentale per porre al centro il paziente e per migliorare la qualità della loro vita”. Così il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Cardinale Panico di Tricase, Vincenzo Pavone, a margine della convention organizzata dall’Ail dal titolo ‘Curare e prendersi cura’ arrivata alla terza edizione. “È da tempo che abbiamo notato un rapporto molto stretto tra l’insorgenza di alcune patologie onco-ematologiche e l’attività lavorativa - ha continuato -. Manca una regolamentazione europea ed internazionale sull’uso di determinate sostanze in determinati lavori”.