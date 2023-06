Salute, MSD investe 200 milioni in dieci anni per la produzione di farmaci oncologici

(Adnkronos) - "Un investimento decennale di 200 milioni di dollari in Italia, sono questi i numeri al centro della nuova partnership per la produzione di farmaci oncologici siglata tra BSP Pharmaceuticals l’S.p.A. e MSD, la multinazionale americana leader nel settore farmaceutico. L’investimento rientra all’interno della missione di MSD “inventare per la vita”, e facendo parte di un percorso di collaborazione con le istituzioni al fine di dare un contributo importante in termini di investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico e in campo farmaceutico."