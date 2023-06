Salute, Luppi (MSD): “Accordo con BSP Italia all’insegna dell’innovazione nel campo degli oncologici"

(Adnkronos) - "Oggi si celebra un’opportunità straordinaria, ovvero un nuovo investimento di MSD in una realtà importante come quella italiana insieme all’inaugurazione del tavolo per la farmaceutica voluto dal Mimit insieme al Ministero della Salute a cui fanno riferimento tutte le imprese del farmaco. Annunciamo un matrimonio importante di 200 milioni di euro per i prossimi 10 anni tra MSD e BSP Italia: sarà volto all’insegna dell'innovazione occupandoci di ricerca nel campo degli oncologici, che serviranno a dare più vita e qualità ai pazienti e sarò un modo nuovo per costruire valore con l‘Italia e fuori dai confini nazionali. Vorremmo che questo rinnovato dialogo possa portare ad una nuova governance per la spesa farmaceutica.” Ha dichiarato la Presidente e A.D. di MSD Italia Nicoletta Luppi a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo accordo tra MSD e BSP Pharmaceuticals per la produzione di farmaci oncologici.