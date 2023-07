Salute: Landazabal (Gsk), “La sfida non è vivere di più, ma vivere meglio”

(Adnkronos) - “L'Italia è un paese che invecchia perché ci sono metodi e innovazione per aumentare gli anni di vita. La sfida adesso non è vivere di più, ma vivere meglio, in salute”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Gsk per l’Italia Fabio Landazabal, intervenendo a margine dell’ottava edizione de “Gli Stati Generali dell'Assistenza a lungo termine - Long-Term Care EIGHT”, promossa da Italia Longeva insieme al Ministero della Salute, che sarà anche luogo ospitante dell’evento l’11 e 12 luglio, dove è stata presentata l’Indagine di Italia Longeva “Trend di fragilità e Long-term care in Italia” che ha realizzato una misurazione su larga scala della fragilità nella popolazione over-50.