Salute, Grassi (Gsk): “Contro Lupus, Belimumab presidio efficace e sicuro”

(Adnkronos) - Barbara Grassi, Vp direttore medico scientifico Gsk, è intervenuta durante l’incontro “Quando il lupus attacca il rene”, tenutosi a Roma lunedì 30 gennaio, spiegando che in dieci anni di studio l’anticorpo monoclonale belimumab ha dimostrato di essere un presidio efficace e sicuro in aggiunta alla terapia standard per combattere la nefrite lupica.