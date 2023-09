Salute, Elio: “Fiero di essere Ambassador per Danacol”

(Adnkronos) - "Ambassador è un titolo molto più prestigioso di un semplice testimonial. Sono molto fiero di essere Ambassador per Danacol”. Così, l’artista Elio, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna “Stay Alive”, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, volta a sensibilizzare gli italiani sull’importanza della prevenzione dei rischi cardiovascolari, nonché dell’adozione di uno stile di vita sano.