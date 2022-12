Salute: Ciani (Pd), 'malati Sla tra priorità Commissione Affari sociali’

(Adnkronos) - “La XII Commissione Affari sociali dovrà occuparsi delle vicende dei malati di Sla, e in generale dei pazienti più gravi che sono tanti nella nostra società. C’è un tema secondo me culturale, noi dobbiamo far sapere a tutti i cittadini che esistono patologie, come la Sclerosi laterale amiotrofica, cosa comportano per i pazienti e per le famiglie, perché c’è ancora troppa poca conoscenza di queste realtà. Contemporaneamente dobbiamo sviluppare tutte quelle misure a sostegno delle famiglie”. Così Paolo Ciani, deputato e membro della XII Commissione Affari sociali della Camera, a margine della presentazione della campagna “My Voice” promossa da Aisla con NemoLab e i Centri Clinici Nemo ieri pomeriggio al Teatro Tirso la Molina di Roma. “Il tema delle malattie come la Sla – ancora Ciani - ci dimostrano come la famiglia e tante persone reagiscano a quella che Papa Francesco definisce la “cultura dello scarto”: ci sono una vicinanza, un amore e una perseveranza impressionanti che devono essere d’esempio per tutta la nostra società. È chiaro che le Istituzioni attraverso professionisti ben formati, devono dare il sostegno giusto alle famiglie è anche per questo che siamo oggi qui, non solo per portare la nostra solidarietà ma anche per testimoniare che ci sono politici attenti e che porteranno questa sensibilità all’interno delle istituzioni”.