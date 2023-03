Salute, Chinni: “Il 30% del fatturato di Ucb è investito in ricerca e sviluppo”

(Adnkronos) - Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Italia, lancia la campagna "Metti la psoriasi in fuorigioco". Un’iniziativa creata per aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica e delle persone che soffrono di psoriasi, in modo che sappiano che, con l’aiuto degli specialist, è possibile vivere la vita che desiderano nonostante la malattia.