(Adnkronos) - Sclerosi multipla, malattia spesso invisibile. Pillola Merck a 4.117 pazienti Covid trattati a domicilio, +8% di prescrizioni in 7 giorni. Dalla Sige il punto su prevenzione e terapie per il cancro primitivo del fegato. Aifa approva nuova terapia per adulti con emoglobinuria parossistica notturna