(Adnkronos) - Salutequità, 'allarme carenza cronica di personale sanitario, -20% per Covid'. Vaia dello Spallanzani e Rosati di Cittadinanzattiva: 'Governo investa in ventilazione meccanica nelle scuole'. Studio, depressione effetto collaterale del diabete di tipo 2 per 700mila italiani. Clementi del San Raffaele di Milano, 'Omicron non è raffreddore ma può aver preso via giusta'. Nel melograno le proprietà per aiutare il sistema immunitario e ridurre la stanchezza