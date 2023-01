Salus Tv n.4 del 25 gennaio 2023

(Adnkronos) - Cancro del pancreas, "Aifa riveda il no a olàparib (si scrive senza accento)": appello di oncologi e pazienti; Abionyx Pharma (pronuncia: Abionìx farma), studio Racers (pronuncia: reisers) testimonia risultati di Cer-001 (lettura: Cer zero zero uno) contro la sepsi; Tumore del polmone, agli Ifo screening e sensibilizzazione con progetto R.i.s.p.ettati e mostra fotografica; Il report, carta e cartone fra trend 2023 preferiti per benessere psicofisico. A seguire la news scelta per voi dalla redazione