Salus Tv n.43 del 26 ottobre 2022

(Adnkronos) - In questo numero: Nella Capitale si pagaia contro il tumore del seno con il CardioBreast - Dragon Boat Festival; Tumore del colon-retto, Lifeline invita allo screening; Trombocitopenia indotta da eparina, nuova terapia disponibile in Italia; Il rettore Brunese, ‘La sfida dell’ateneo del Molise è attrarre giovani dei territori vicini’; XXII Congresso nazionale Siommms a Bari: focus su osteoporosi e vitamina D; Diabete, il Prix Galien al sistema di misurazione del glucosio FreeStyle 3 di Abbott; Nasce ITP APP, il diario digitale per persone con trombocitopenia immune primaria. A seguire la news scelta per voi dalla redazione